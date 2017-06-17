Phelps, köpek balığı ile yarışacak

Dünyanın en başarılı sporcusu konumundaki ABD'li yüzücü Michael Phelps, bu kez havuzda köpek balığı ile yarışacak.

ABD merkezli belgesel kanalı Discovery tarafından yapılan açıklamada, 23'ü altın olmak üzere toplam 28 madalya ile dünyanın en başarılı olimpiyat sporcusu konumundaki Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında şov amaçlı yarış düzenleneceği duyuruldu.

Kanalın 23 Temmuz'da yayınlanacak "Köpek balığı haftası" adlı programında yapılacak yarış hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Phelps, rakibiyle antrenman yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "İçinde büyük beyaz köpek balığı olan bir kafese daldım. Her zaman yapmak istediğim bir şeyi sonunda gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 39 dünya rekoru kıran dünyanın en başarılı yüzücüsü Phelps saatte ortalama 10 kilometre, büyük beyaz köpek balığı ise saatte ortalama 40 kilometre hızla yüzüyor. Son olarak 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılan ve 5 altın, 1 gümüş madalya elde eden Phelps, emekliye ayrılmıştı.