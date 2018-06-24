Polonya da kupaya veda etti

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Kolombiya, Polonya'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Polonya'nın üst tura çıkma imkanı kalmadı.

40. dakikada Rodriguez'in sağ kanattan kale sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Mina, topu ağlara göndererek Kolombiya'yı 1-0 öne geçirdi. 70. dakikada Quintero'nun pasında ceza alanına giren Falcao, sağ ayağının dışıyla yerden yaptığı vuruşla golü bularak durumu 2-0'a getirdi. 75. dakikada Rodriguez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Cuadrado, ceza sahasına girer girmez yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Kolombiya, bu galibiyetle puanını 3 yaptı. Grupta iki maç sonunda puan elde edemeyen Polonya'nın ise üst tura çıkma şansı kalmadı. AA

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