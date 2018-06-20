Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu ikinci maçında Portekiz, Fas'ı 1-0 mağlup etti.

Grupta oynadığı iki maçtan da mağlup ayrılan Fas, son maçlar öncesinde turnuvadan elendi. Grupta ilk galibiyetini alan Portekiz ise puanını 4'e yükseltti. 4. dakikada Portekiz öne geçti. Sağ kanattan kazanılan korner atışını Bernardo Silva ile Moutinho paslaşarak kullandı. Moutinho'nun altı pas önüne gönderdiği topa Ronaldo uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. 12. dakikada Fas etkili geldi. Ziyach'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Benatia altı pas önünde kafayı vurdu, kaleci Rui Patricio topa sahip oldu. 39. dakikada Portekiz net bir fırsatı kullanamadı. Ronaldo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Guedes, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci El Kajoui tek eliyle önledi, seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. 57. dakikada Ziyach'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Belhanda ceza sahası içinde kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Rui Patricio son anda kornere çeldi. 90. dakikada Fas beraberliğe çok yaklaştı. Sağ kanatta Noureddine Amrabat'tan aldığı pasla ceza sahasına giren Ziyach, rakibini geçtikten sonra çok sert vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti. Mücadele Portekiz'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. AA

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