Pozisyona video asistan hakem uygulaması karar verdi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Avustralya arasında oynanan maçta ilk kez video asistan hakem (VAR) kullanıldı ve maçın orta hakemi pozisyon sonrası penaltı noktasına gitti.

Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın müdahalesiyle 54. dakikada yerde kaldı. Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi. Cunha, oyunun durmasının ardından saha kenarına gelerek video hakem desteğinden yararlandı ve tartışmalı pozisyonun tekrarını monitörden farklı açılardan izledi. Uruguaylı hakem video asistan desteğinden yararlanarak ceza sahasında yaşanan pozisyonda Avustralyalı oyuncunun Antoine Griezmann'a teması olduğuna hükmetti ve penaltı kararı verdi. 58. dakikada topun başına gelen Antoine Griezmann, Fransa adına dev turnuvadaki ilk golünü attı. Andres Cunha böylece Dünya Kupası tarihinde VAR uygulamasını kullanan ve maç esnasındaki kararını değiştirerek daha sonra penaltıya hükmeden ilk hakem olarak tarihe geçti. Bu uygulama Portekiz İspanya maçında Diego Costa'nın ilk golünde faul var mı yok mu tartışmasında kullanılmış, ancak hakem maç esnasındaki kararını değiştirmeyerek golü vermişti. Euronews Türkçe

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