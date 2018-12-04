"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

PSG-Montpellier maçına 'protesto' engeli

04 Aralık 2018, Salı 16:03
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.

LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu.

Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyordu.

Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu.

Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Etiketler: fransa, paris, psg
Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MB: Enflasyonu ekonomideki yavaşlama düşürdü

    HSK kararnameleri ile 43 hakim ve savcının görev yeri değişti

    Zamlar 6 aylığına askıya alındı

    İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz

    Erdoğan, İstanbul adayı ile soruya böyle cevap verdi

    'Geçim derdi psikolojimin önüne geçti'

    Kalpleri yumuşatan merhamet örneği...

    Artvin ve Ardahan dışında tüm yurda yağış uyarısı

    11 ayda yüzde 34 daraldı

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    📷

    'Türkiye'deki ender yerlerden bir tanesi'

    Macron'dan polislere özel prim

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor

    Ürdün'den Gazzelileri sevindiren karar

    İsrailli yazılım şirketinden Kaşıkçı açıklaması

    "Sarı yelekliler"in Fransa'ya faturası belli oldu

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor

    Düşüş ceplere ne zaman yansıyacak?

    Mezun olamayan lise öğrencilerine yeni bir fırsat

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    16 yılın özeti
    Genel

    Edirne'de yürek dağlayan can pazarı!
    Ahmet BATTAL

    “Güven veren adalet” mi dediniz?
    Genel

    Bu pazarda muz, portakal, limon bulunmuyor
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan hukukunu korumayan adalet, adalet değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zafer AKINCI

    Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân, zikir, dua hastalıklara da şifa olur
    Genel

    Demokrat Parti kutuplaştırmıyor
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.