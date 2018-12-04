PSG-Montpellier maçına 'protesto' engeli

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında 8 Aralık Cumartesi günü oynanması planlanan lig karşılaşmasının ertelendiğini açıkladı.

LFP'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü başkent Paris'te yapılması gereken PSG-Montpellier maçının, polis teşkilatının talebi doğrultusunda ertelendiği duyuruldu. Karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği bildirildi. Protestolar Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyordu. Eylemciler, geçen cumartesi sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu. Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binaya Macron karşıtı yazılar yazmıştı. Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmişti. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de cadde ve yollar kapatılmıştı. Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı. AA

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