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4 EYLÜL 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Rakip Hırvatistan: Milli takımda hedef 3'te 3

04 Eylül 2017, Pazartesi 11:31
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın Eskişehir'de yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu sekizinci hafta maçıyla 551. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde 290'ı resmi, 260'ı özel olmak üzere geride kalan 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 127 kez berabere kaldı, 215 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 236'sı deplasmanda, 235'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 724 gol attı, kalesinde 796 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne dek 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 550 karşılaşmanın 472'ini Avrupalılarla, 30'unu Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Milli takımda hedef 3'te 3

Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Grupta 11 puanla 4. sırada yer alan milli takım, son 3 maçını kazanarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. 

Burak Yılmaz'ın cezası bitti

A Milli Futbol Takımı'nda golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın kart cezası sona erdi.

Burak, sarı kart cezası nedeniyle Ukrayna karşılaşmasında oynayamamıştı.

Deneyimli futbolcu, ay-yıldızlı forma ile attığı 23 golle, milli takımın en golcü ikinci ismi konumunda bulunuyor.

AA

Etiketler: milli takım
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