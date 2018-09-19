"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rakip Sarpsborg: Beşiktaş evinde 106. maçını oynayacak

19 Eylül 2018, Çarşamba 12:02
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi. 

Gözler forvette olacak 

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunuyor. Zaman zaman Ryan Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

Sarpsborg, Avrupa'ya hızlı başladı 

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Beşiktaş, evinde kolay kaybetmiyor 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta müsabakasında yarın Vodafone Park'ta Norveç temsilcisi Sarpsborg ile karşılaşacak Beşiktaş, iç sahadaki son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 17 iç saha karşılaşmasında sadece 2 kez mağlup oldu. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika'nın Club Brugge takımına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, geçen sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile Vodafone Park'ta yaptığı karşılaşmayı aynı skorla kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde yaptığı son 17 karşılaşmanın 8'ini ise kazandı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçların 7'sini de beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, evindeki son 3 iç saha karşılaşmasında da rakiplerine üstünlük kurdu. 

Evinde 106. maçını oynayacak

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 105 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 55 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 25 maçtan da yenik ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakiplerine 161 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 103 gol gördü. 

AA

Etiketler: beşiktaş, uefa, sarpsborg
Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dolar/TL'de son durum?

    Acılı aile destek bekliyor: "Kendi ellerimizle kamyona yükledik"

    Ekmek israfını bu şekilde önleyebilirsiniz

    Trump'ın mültecilere ilişkin yeni kararına tepkiler büyüyor

    İşte yerli üretim logosu

    '131 firmanın 1296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi'

    Temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkıyor

    AB'nin tepkisini çekecek açıklamalar

    E-ticaret devi Amazon 'resmen' Türkiye pazarına girdi

    İlk 8 ayda Kamu harcamaları üç katına çıktı

    Türk vatandaşlığına geçişte 2 milyon dolar şartı değişti

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz

    Türkiye’nin % 70’i borçlu

    1,7 milyon tavuk telef oldu

    Suriye'de yakalanan teröristler tutuklandı

    Düşürülen Rus uçağı hakkında ABD'den açıklama

    UCM ön inceleme başlattı

    Guterres İdlib mutabakatını değerlendirdi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Hukuku hatırlatmayalım mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi bağımsızlığa engel mi, güvence mi?
    Genel

    Dinî aidiyeti gösterme hakkı kısıtlanamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Galatasaray 'Devler Ligi'ne muhteşem başladı
    Genel

    “12 Eylül’e karşı çıkılmasın” diyerek gazeteye tavır aldılar
    Mustafa ORAL

    Bir ateş ver, ciğerimi yakayım Mehmed Zekeriya
    Davut ŞAHİN

    Korku medyası
    Sebahattin YAŞAR

    Cemaatler imanlı insan yetiştiriyor
    Genel

    Diplomasi savaşı durdurdu; provokasyona dikkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.