Real kazandı, Ronaldo yine rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final eşlemesi ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, evinde Real Madrid’i ağırladı. Maçı Real Madrid 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde ilk maçların heyecanı yaşanıyor. Avrupa futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'da İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Vidal'ın 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Vidal, 45. dakikada bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda maça etkili başlayan Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun 47. dakikada attığı golle maçı 1-1'e getirdi. 77. dakikada Cristiano Ronaldo skoru 2-1'e getiren golü attı ve mücadele bu skorla sona erdi. Ronaldo Avrupa Kupalarında 100 gole ulaşan ilk isim oldu. Mücadelenin rövanşı 18 Nisan'da oynanacak.

Okunma Sayısı: 124

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.