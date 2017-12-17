Real şampiyonluğa doymuyor

Dünya Kulüpler Şampiyonası Kupası'nı art arda iki defa kazanmayı başaran Real Madrid'de Cristiano Ronaldo final maçının da en iyi oyuncusu seçildi.

Dünya Kulüpler Şampiyonası Kupası'nı art arda iki defa kazanmayı başaran Real Madrid'de moraller dorukta. Takımına kupayı getiren golün sahibi ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo final maçının da en iyi oyuncusu seçildi. Ronaldo

"Real Madrid bir yılda asla 5 kupa kazanmamıştı. Oyuncular ve Real Madrid olarak tabii ki çok mutluyuz. Rekorlar doğal olarak gelen şeylerdir. Dünya Kulüpler Kupası'nın gol rekorunu kırdığımı öğrenmekten mutluyum."

İspanyol takımın teknik direktörü Fransız Zinedine Zidane da rekorlara doymayan diğer bir isim. Zidane, Madrid ile sekizinci defa şampiyonluk sevinci tattı: "Savunmada ve takım olarak olağanüstüydük. Top hakimiyetinde de oyuncular sahadayken rakiplerimiz için çok zordu. Çok iyi bir oyun çıkardık, muhteşem bir şölendi."

Dünya Kulüpler Kupası'nı üçüncü defa kazanan başkent takımı, ezeli rakibi Barcelona ile da bu etkinlikteki zafer sayısını eşitlemiş oldu.