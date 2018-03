Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla Suriyeli çocuklara destek içerikli görüntü paylaştı.

Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV