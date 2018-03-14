Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

"Save the Children"ın destekçisi Portekizli futbolcu Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dünyanın dikkatini bir kez daha Suriyeli çocuklara çekti.

Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla Suriyeli çocuklara destek içerikli görüntü paylaştı. Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 Mart 2018 "Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Suriyeli çocuklara uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında "Güçlü ol. İnançlı ol. Asla vazgeçme." mesajına yer verdi. Portekizli yıldız futbolcu, şubat ayında Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik saldırı görüntülerini paylaştı. Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu. AA

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