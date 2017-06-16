Ronaldo, Real Madrid'den ayrılıyor

İspanya'da hakkında 14.7 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği iddia edildi.

Portekiz'de yayımlanan A Bola spor gazetesinin haberine göre, yıldız futbolcu kulüpten ayrılma isteğini kulüp başkanı Florentino Perez'e bildirdi. 'KARARI KESİN' Ronaldo'nun hakkında açılan soruşturmaya sinirlenmesinin ardından Perez'e kararının kesin olduğunu belirttiği kaydedildi. İspanyol kulübün yıldız futbolcuyu sakinleştirmeye çalışıp, davanın sonucunu beklemesine davet ettiği kaydedildi. '180 MİLYON EURO'YA SATILACAK' A Bola, geçen hafta Cristiano Ronaldo'nun 180 milyon euro'ya satılacağını da iddia etmişti. Portekizli futbolcu, 2009'dan beri Real Madrid forması giyiyor.

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