"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Rooney, Manchester United tarihinin rekorunu kırdı

21 Ocak 2017, Cumartesi 22:04
İngiltere Premier Lig'de Stoke City deplasmanında attığı son dakika golüyle takımına beraberliği getiren Wayne Rooney, Manchester United tarihinin 250 golle en skorer ismi olarak rekor kırdı.

Kasım ayında UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinden bu yana tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, Mata'nın 19. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçtan Rooney'nin uzatma dakikalarında gelen golüyle puan çıkardı.

Mata'nın yerine 67. dakikada oyuna giren 31 yaşındaki Rooney, 2004 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United kariyerindeki 250. golünü atarak kulüp tarihinin en skorer ismi oldu. Rekor daha önce, Manchester ekibinde 1956-1973 yıllarında 249 kez rakip fileleri havalandıran "Sir" unvanlı Bobby Charlton'a aitti.

Premier Lig tarihinde deplasman maçlarında bugüne kadar 88 gol atan Rooney, bu alanda da yeni rekorun sahibi oldu. Lig maçlarında Alan Shearer'ın 87, Frank Lampard'ın 85 deplasman golü bulunuyor.

AA

Etiketler: rooney, manchester united
Okunma Sayısı: 305
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fırat Kalkanı şehitleri dualarla...

    "Kadınlar kendilerini kayıtlara 'Müslüman' olarak geçirecek"

    Kimliği açıklandı: Aranan teröristler listesinde!

    Avrupa Konseyi’nde PKK’nın katliamları sergilenecek

    ABD'yi Astana'da temsil edecek isim belli oldu

    Referandum ile ilgili ilk açıklama

    Referanduma doğru: Süreç nasıl işleyecek, halkoylaması nasıl yapılacak?

    Saadet Partisi'nden açıklama: Yok, biz başkanlık sistemine karşı değiliz ama...

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün girişinde korkutan kaza

    İstanbul'daki saldırılarla ilgili 5 gözaltı

    48 ilde 120 askere ByLock operasyonu

    Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı

    İlhan Cavcav yoğun bakımda

    Esenyurt'ta polise ateş açıldı

    Meclis kürsüsünde en acı konuşma

    Teklif kabul edilince buzlar eridi

    Anayasa değişikliği teklifi kabul edildi

    Trump’a “Hoşgeldin” mesajı: Hepimiz Müslümanız

    Ekonomistler: OHAL amacının dışına çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomistler: OHAL amacının dışına çıktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hilâfeti fitnelere alet ettirmemek
    Risale-i Nur'dan

    Ne Haydo, ne Haydar Ağa; Haydar demeli!
    Genel

    Türkiye’ye deli gömleği giydirmeye çalışıyorlar
    Genel

    Meclis kürsüsünde en acı konuşma
    Genel

    İlhan Cavcav yoğun bakımda
    Genel

    Trump’a “Hoşgeldin” mesajı: Hepimiz Müslümanız
    Zeynep KÜTÜK

    Güz gülleri
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenlerimize Kur’ân okumak bid’at mıdır?
    Halil ELİTOK

    Kur’ân medeniyetinde yönetenler ve yönetilenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.