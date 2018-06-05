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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya'da 1-1'lik beraberlik

05 Haziran 2018, Salı 21:27
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda 2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya ile yaptığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

35'inci dakikada Çağlar'ın hatalı pasında ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Smolov, meşin yuvarlağı Dzagoev'e aktardı. Dzagoev bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Samedov'a topu gönderirken, Samedov'un vuruşu ağlara gitti: 1-0.

 

59. dakikada A Milli Takım, mücadelede beraberliği yakaladı. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzun oynadığı topa hareketlenen Yunus Mallı, ceza sahası yayının gerisinden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Akinfeev'in sağından filelere gitti: 1-1

70. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Zhirkov, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

72. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Smolov, iki milli futbolcudan sıyrıldıktan sonra şutunu attı ancak topu yandan auta yolladı.

Mücadelenin kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Müsabakadan notlar

Türkiye, Rusya ile yaptığı 4. maçında ilk kez rakibine gol attı.

Ay-yıldızlı ekip, SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya A Milli Futbol Takımı ile 4. kez karşı karşıya geldi. İlk üç maçın ikisini 1-0'lık skorlarla kaybeden milliler, rakibiyle bundan önce yaptığı müsabakada ise 0-0 berabere kalmıştı.

Daha önceki 3 maçta rakibine gol atma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Yunus Mallı'nın ayağından gelen golle ilk kez Rusya filelerini havalandırdı.

Ay-yıldızlı formayla 18. maçına çıkan Yunus Mallı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşarken müsabakanın 90. dakikasında oyuna giren İstanbulsporlu Mehmet Zeki Çelik ilk kez A Milli Takım formasıyla maça çıktı.

Öte yandan, A Milli Takım, yaptığı son 4 maçta da kalesini gole kapatamadı. Özel müsabakalarda Karadağ ve Tunus ile 2-2 berabere kalan milliler, İran'ı 2-1 mağlup etti. Türkiye, son olarak Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

AA

Etiketler: milli takım, rusya, türkiye
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