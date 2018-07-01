Rusya, İspanya'yı penaltılarda eledi

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Rusya, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finalist oldu.

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