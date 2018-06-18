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18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Rusya - Mısır müsabakasında 4. hakem olacak

18 Haziran 2018, Pazartesi 14:14
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarın Rusya ile Mısır arasında oynanacak A Grubu müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonundan Enrique Caceres yönetecek.

Bahattin Duran'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelede, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

AA

Etiketler: cüneyt çakır, rusya, mısır, dünya kupası
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