Rusya - Portekiz: 0-1

​2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası A Grubu 2. hafta maçında Portekiz, ev sahibi Rusya'yı 1-0 mağlup etti. Bu sonucun adından grupta Portekiz 4 puana yükselirken, Rusya ise 3 puanda kaldı.

Rusya'nın ev sahipliğinde Otkrytie Arena'da oynanan mücadeleyi İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetti. Portekiz'e galibiyeti getiren tek golü 8. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. A Grubu'ndaki ilk maçlarda Rusya, Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerken, Portekiz ise Meksika ile 2-2 berabere kalmıştı.

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