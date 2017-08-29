A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, "(Oğuzhan Özyakup hakkında) Üç maçla ilgili Beşiktaş kaptanı olarak formda görmedim, ardından son maçını izledim ve biraz daha farklı düşüncelere sahip oldum." dedi.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, sonradan kadroya dahil ettiği Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'u, Süper Lig'de çıktığı son maçta daha iyi gördüğü için takıma aldığını söyledi.

Lucescu, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Oğuzhan Özyakup'u sonradan kadroya davet etmesine açıklık getirerek, "İlk olarak, bu benimle Oğuzhan arasında olan bir şey. Kendisine telefon ettim. Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez. Bizim ikinci maçımızda sadece hakemler değişti. Pazar gününden önce futbolcu listesi verdik. Üç maçla ilgili Beşiktaş kaptanı olarak formda görmedim, ardından en son maçını izledim ve biraz daha farklı düşüncelere sahip oldum." diye konuştu.

Telefon görüşmesinde durumu Oğuzhan'a da izah ettiğini belirten Lucescu, "Kendisine 'Durumun sana bağlı, bu saatten sonra ben seni burada, ekipte görmek istiyorum.' dedim. Sonuçta aramızda hiçbir sorun yok. Zaten önemli olan hayatta, hata yaptığınız zaman hatayı tekrar etmemek, gerekli önlemi almak. Bu konuda artık bir problem yok." ifadelerini kullandı.

"Arda Turan ikinci şansı hak ediyor"

Millilerin son kampı sırasında bir gazeteciye yönelik saldırısının ardından A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan'ı yeniden aday kadroya almasına değinen Lucescu, tecrübeli oyuncunun affedilmeyi hak ettiğini dile getirdi.

Arda'nın, yaşanan olayın ardından kamuoyundan özür dileyip dilemediği yönündeki soruyu yanıtlayan Lucescu, şunları söyledi:

"Ben bir şeyler duydum. Herkesin ikinci bir şansı olması gerektiğine inanıyorum. Eminim o da çok üzgündür. Onunla konuştuğum zaman 'Ben Türk'üm, kalbim Türk.' cevabı verdi. Bakacağız. Şu anda bizimle beraber. Türk futbolunun dünya şampiyonasına çıkmış olduğu yolculukta o da bizimle. Hazır mı, değil mi ona bakacağız. Bu başka şey ama basınla olan ilişkisinde çok az zamandır buradayım. Umut ediyorum siz de yardımcı olacaksınız. Genç bir arkadaşınızın bazı anlarda kafasını kaybettiğini, sinirlendiğini görebilirsiniz. Ancak Türk futbolu adına bütün emeklerin karşılığında affedilmeyi hak ediyordur. Aynı şey devam ederse bu başka şey. Hayat tecrübemde ben insanları o şekilde yargılarım, o şekilde değerlendiririm. Bana üzgün olduğunu söyledi."

"İlk iki maçımız çok önemli"

Grupta Ukrayna ve Hırvatistan ile yapacakları karşılaşmalara değinen tecrübeli teknik adam, "İlk iki maçımız çok önemli. O yüzden en iyi oyuncuları aldım. En iyi hazırlanmış olanları, en tecrübeli olanları, ruhlarını en çok verebilecekleri ve motive olabilecekleri aldım." diye konuştu.

Az zaman kaldığını ve bu nedenle çok genç oyunculara şans verme durumları olamayabileceğini ifade eden Lucescu, "Kısa zamanda başarı için bu tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız vardı. Bir maçtan öbür karşılaşmaya 5-6 oyuncu değiştirebilirsiniz. İmaj, tecrübe bakımından fark olabilir ama değer bakımından hepsi aynı seviyede diyebilirim. Hepsini Türk futbolunun tekniğine, kapasitesine, sahada verilecek savaşa uygun olarak motive etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İlk rakipleri Ukrayna'yı değerlendiren Lucescu, şunları kaydetti:

"Çok iyi organize olmuş ekibe karşı mücadele vereceğiz. Fizik olarak daha iyi hazırlanmış bir ekip. Son oynanan karşılaşmalara göre bizden 7 kilometre daha çok koştular. Onlara boş alan bırakmamaya çalışacağız çünkü bu açıdan bizden daha iyiler. Teknik ve tecrübe olarak bu konuyu halledeceğimize inanıyorum, onları bu şekilde alt edebileceğimizi düşünüyorum. Tecrübelerine saygım var. Onlarla geçmişte kalan uzun bir hikayem var. Bana karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Ben de kazanmak için daha fazlasını vereceğime eminim."

Ukrayna'ya karşı avantajları olduğunu vurgulayan Lucescu, "Onlar bizi tanımıyor, biz onları tanıyoruz. Ukrayna çok iyi ekip ama karşılarında Türkiye olacak. Sonuçlar bazen sizin istediğiniz gibi olmayabiliyor ama sonuçlara bakacağız. Bir anlık hata, bir dikkatsizlik, hakem hatası sonuca etki edebilir ama bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Akılla ve dikkatle bunu yapacağız. Ukrayna bu konuda daha şanslı tabii ki, 40 bin seyircileri olacak. Onlar da Rusya'da olmak istiyorlar, biz de olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.