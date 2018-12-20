Sahaya muz kabuğu atan ırkçı taraftar 4 yıl men cezası aldı

Arsenal-Tottenham maçında sahada gol sevinci yaşayan ARSENAL’IN Gabonlu yıldız futbolcusu Aubameyang’a muz kabuğu atan taraftara HAKİM statlara 4 yıl girememe cezası verdi.

İngiltere Premier Lig’in 14. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçında sahaya muz kabuğu atan taraftara, statlara 4 yıl girememe cezası verildi. Arsenal’in Tottenham’ı 4-2 yendiği 2 Aralık’taki Kuzey Londra derbisinde Arsenal’ın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang’a gol sevinci sırasında muz kabuğu atan Tottenham taraftarı, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, “ırkçı hareket” yaptığına hükmettiği Averof Panteli isimli taraftara, 4 yıl boyunca futbol maçlarına gidememe cezası verdi.Tottenham Kulübü’nün, maçlarını ömür boyu izleyememe cezası verdiği Panteli ayrıca mahkeme masraflarıyla 635 sterlin (yaklaşık 4250 lira) para cezası aldı.

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.