Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı: Beşiktaş, Monaco'yu konuk ediyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 1 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Beşiktaş Monaco'yu konuk edecek Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 4. maçında, çarşamba günü saat 20.00'de Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek. Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: 22.45 Manchester United (İngiltere) - Benfica (Portekiz) 22.45 Basel (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya) 22.45 Celtic (İskoçya) - Bayern Münih (Almanya) 22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Anderlecht (Belçika) 22.45 Roma (İtalya) - Chelsea (İngiltere) 22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) 22.45 Olympiakos (Yunanistan) - Barcelona (İspanya) 22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Juventus (İtalya) 1 Kasım Çarşamba: 20.00 Beşiktaş - Monaco (Fransa) 22.45 Liverpool (İngiltere) - Maribor (Slovenya) 22.45 Sevilla (İspanya) - Spartak Moskova (Rusya) 22.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Feyenoord (Hollanda) 22.45 Napoli (İtalya) - Manchester City (İngiltere) 22.45 Porto (Portekiz) - Leipzig (Almanya) 22.45 Tottenham (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) 22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) AA

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