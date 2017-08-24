Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekimine 3. torbadan katılan siyah-beyazlılar, Fransa'dan Monaco, Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Leipzig ile G Grubu'nda yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 12 Eylül'de başlayıp, 6 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Üçüncü bitirecek ekip ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Süper Lig şampiyonu unvanıyla, "Kupa 1"e doğrudan katılma şansı yakalayan Beşiktaş, Türkiye'yi gruplarda temsil edecek tek takım olacak. Siyah-beyazlılar, bu organizasyonda geçen sezon da grup aşamasında mücadele etmişti. AA

Okunma Sayısı: 677

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.