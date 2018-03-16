Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken çeyrek final eşleşmeleri

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan'da, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-25 Nisan, rövanşının 1-2 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde, final maçı ise 26 Mayıs'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final eşleşmeleri şöyle: Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya) Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya) Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya) Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.