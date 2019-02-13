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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

13 Şubat 2019, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG) Manchester United'ı 2-0, Roma da Porto'yu 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

Old Trafford Stadı'nda, Neymar ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde Manchester United'a konuk olan PSG, 53'üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60'ıncı dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Manchester United'da Paul Pogba, 89'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Roma ise milli futbolcu Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği Porto'yu 70 ve 76'ncı dakikalarda Nicolo Zaniolo'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Porto'nun golünü ise 79'uncu dakikada Adrian Lopez kaydetti.

Bu arada, "Şampiyonlar Ligi'nin en fazla maça çıkan ismi" konumundaki Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas, organizasyondaki 174'üncü karşılaşmasında görev yaptı.

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bu maçlarda kullanıldı.

Karşılaşmalar öncesinde ise uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi
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