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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor

19 Şubat 2019, Salı 01:50
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Olympique Lyon Barcelona müsabakasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.      

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında bugün ve yarın yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turun ilk ayağı tamamlanacak.      

Fransa temsilcisi Olympique Lyon’un bugün İspanya ekibi Barcelona’yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto’yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax’ı 2-1 yendi.  Tottenham’ın evinde Borussia Dortmund’u 3-0’lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

MAÇ PROGRAMI

Tamamı TSİ 23.00’da başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün: 

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) 

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

YARIN: 

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)      

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere) 

Etiketler: şampiyonlar ligi
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