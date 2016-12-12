Şampiyonlar Ligi'nde 'son 16' kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Bayern Münih ile Arsenal son 4 yıl içinde 3. kez birbirlerine rakip olurken, Arda Turan'ın forma giydiği Barcelona, Paris Saint Germaın ile eşleşti.
Devler Ligi'nde eşleşmeler şöyle:
Man. City (ENG) - Monaco (FRA)
Real Madrid (ESP) - Napoli (ITA)
Benfica (POR) - Dortmund (GER)
Bayern Münih (GER) - Arsenal
Porto (POR) - Juventus (ITA)
Leverkusen (GER) - Atlético (ESP)
Paris Saint Germaın (FRA) - Barcelona (ESP)
Sevilla (ESP) - Leicester (ENG)
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