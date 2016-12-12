Şampiyonlar Ligi'nde 'son 16' kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bayern Münih ile Arsenal son 4 yıl içinde 3. kez birbirlerine rakip olurken, Arda Turan'ın forma giydiği Barcelona, Paris Saint Germaın ile eşleşti. Devler Ligi'nde eşleşmeler şöyle: Man. City (ENG) - Monaco (FRA) Real Madrid (ESP) - Napoli (ITA) Benfica (POR) - Dortmund (GER) Bayern Münih (GER) - Arsenal Porto (POR) - Juventus (ITA) Leverkusen (GER) - Atlético (ESP) Paris Saint Germaın (FRA) - Barcelona (ESP) Sevilla (ESP) - Leicester (ENG) AA

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