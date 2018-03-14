Şampiyonlar Ligi'ne buruk veda: Beşiktaş, Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

10. dakikada Bayern Münih'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Alaba'nın şutunda Tolga Zengin meşin yuvarlağı direk dibinden çıkardı. 18. dakikada Bayern Münih'in golü geldi. Vidal'in pasıyla sağ tarafta topla buluşan Müller'in ortasında Alcantara meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 30. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı. 33. dakikada Lens'in uzaktan şutunda top kaleci Ulreich'te kaldı. 37. dakikada Love'ın ceza sahası sol çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern Münih'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 46. dakikada Bayern Münih'in ikinci golü geldi. Hızlı gelişen atakta Rafinha'nın sağdan yaptığı ortada Gökhan Gönül'e çarpan top ağlarla buluştu: 0-2 50. dakikada Alaba'nın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Tolga Zengin'de kaldı. 59. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Bayern Münih savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Gökhan Gönül, ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2 61. dakikada Oğuzhan Özyakup, Quaresma'nın pasıyla soldan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi, Mustafa Pektemek'in altıpas içindeki vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 81. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı. 84. dakikada Bayern Münih skoru 3-1 yaptı. Alaba'nın soldan yaptığı ortada meşin yuvarlak Necip Uysal'a çarparak yükseklik kazandı. Arka direkte boş bekleyen Wagner göğsüyle dokunarak topu filelere gönderdi: 1-3 7. dakikada Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Talisca kafayla vurdu ancak kaleci gole izin vermedi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. AA

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