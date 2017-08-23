Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İstanbul'da 2-1 yenildiği İspanya'nın Sevilla takımıyla rövanş maçında 2-2 berabere kalarak elendi.

3. dakikada sağ kanattan gelişen Sevilla atağında, Ben Yedder'in yerden sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı. 14. dakikada Sevillalı futbolcu Mercado'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü. 17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Adebayor'un geliştirdiği atakta, kale çizgisine kadar inen Caicara'nın pasında Elia, topu ağlara gönderdi: 0-1 44. dakikada Ben Yedder'in ortasında kalesini terkeden Volkan Babacan, ceza sahasında Mercado'dan önce topu tutup, önemli bir pozisyonu engelledi. Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 52. dakikada Sevilla skora denge getirdi. N'Zonzi'nin kişisel çabasıyla geliştirdiği atakta, sağ kanattan Jesus Navas'ın ortasında arka direkte topa kafayı vuran Escudero, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1 75. dakikada Sevilla öne geçti. Ceza sahasında Medipol Başakşehir defansının hatasını iyi değerlendiren Nolito'nun rakibini çalımlayıp sağ tarafa açtığı topa iyi vuran Ben Yedder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1 83. dakikada Medipol Başakşehir skorda eşitliği yakaladı. Turuncu-lacivertlilerin hızlı gelişen atağında, Napoleoni'nin pasında topu önünde bulan Visca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2 Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi. İstanbul'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını kaybetti. Turuncu-lacivertliler, mücadelesine UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. *** Play-off rövanş maçları 5 maçla başladı Futbolda, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşları, 5 maçla başladı. Müsabakalar sonunda Sevilla, Napoli, Maribor, Olympiakos ve Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynamaya hak kazanırken, Medipol Başakşehir, Nice, Hapoel Beer-Sheva, Rijeka ve Astana, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından dahil olacak. Medipol Başakşehir, 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma şansını kaybederken, mücadelesine UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Sevilla ise adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırdı. İtalyan ekibi Napoli, 2-0 kazandığı maçın rövanşında konuk olduğu Fransız temsilcisi Nice'i 48. dakikada Jose Callejon ve 89. dakikada Lorenzo Insigne'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Nice adına 90 dakika sahada kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Sevilla (İspanya) - Medipol Başakşehir: 2-2 (İlk maç 2-1) Nice (Fransa) - Napoli (İtalya): 0-2 (İlk maç 0-2) Maribor (Slovenya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0 (İlk maç 1-2) Rijeka (Hırvatistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1 (İlk maç 1-2) Astana (Kazakistan) - Celtic (İskoçya): 4-3 (İlk maç 0-5) UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşları, bugün oynanacak 5 karşılaşma ile sona erecek. AA

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