Samsun'da amatör maçta kavga: 3 yaralı

​Alınan bilgiye göre, Samsun Amatör U19 Ligi takımlarından Selanikspor ile Bafra Kızılırmakspor arasında Canik ilçesinde oynanan müsabakanın 55'inci dakikasında rakip futbolcular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. 3 futbolcu yaralandı Kavga sırasında Bafra Kızılırmakspor'un kalecisi Batuhan Büyükkeskin (18) ile futbolcular Berk Duyan (18) ve Mustafa Demirci (18), darbedilerek yaralandı. Yaralı futbolcular, 112 acil servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Futbolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. AA

Okunma Sayısı: 518

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.