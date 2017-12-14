Şehidin oğluna verdiği söz yerine getirildi

Şırnak'ta 2 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın, oğlu Enes'e verdiği "Fenerbahçe maçını izleme" sözü meslektaşları tarafından yerine getirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan Şahin Altmış'ın, küçük oğluna verdiği söz uyarınca 12 yaşındaki Enes Altmış'ı, diğer şehit ve gazi çocuklarıyla Türkiye Kupası 5. tur rövanşında 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçına götürdü. Maç öncesi Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, Enes Altmış'a forma hediye etti. Maçı tribünden izleyen Enes, buruk bir mutluluk yaşadı. Enes Altmış, 3 yıl önce babasının şehit olmadan önce ağabeyi Furkan Altmış'ı Fenerbahçe maçına götürdüğünü öğrendiğini, ondan kendisini de Fenerbahçe maçına götürmesini istediğini, babasının da söz verdiğini anımsattı. Babasının şehit olması nedeniyle sözünü yerine getiremediğini belirten Enes, ''Babam beni Fenerbahçe maçına götürecekti. Sonra Şırnak’ta şehit oldu. Babamın arkadaşları da beni maça getirdi.'' dedi. Adana'da görev yaparken 2015 yılında tayini Şırnak'a çıkan polis memuru Şahin Altmış (45), 12 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın kontrol noktasına yaptığı bombalı saldırıda şehit olmuştu. AA

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