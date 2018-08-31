Şenol Güneş: Futbolun doğrularını yapmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Sırp ekibi Partizan'ı, Vodafone Park'ta 3-0 mağlup eden Beşiktaş, gruplara çıktı.Partizan maçının ardından açıklama yapan Şenol Güneş, "Eğitimciyim. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Geçen maç da öyle oldu ama hatalı da oldu onu istemiyoruz. Futbolun doğrularını yapmak istiyoruz ama söz veremem yarın için." dedi.

İlk karşılaşmanın ardından Türkiye'ye 1-1'lik sonuçla dönen Beşiktaş rövanş mücadelesinde, Pepe'nin 2, Oğuzhan Özyakup'un tek golüyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak, Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Şenol Güneş, "İlk maçta avantaj elde ettik burada da istediğimizi sahaya yansıttık. Oyuncular da elinden geleni yaptı. Gol yemeden gol bulduk. Taraftara da teşekkürler iyi bir ambiyans vardı. Rakibi tanıyorduk. Pozisyonu düşürdüğümüz anda rakibin etkisi azalıyordu. İkinci yarıda bir tane etkili atakları var onun dışında pozisyonları yok. Bu maç daha az pozisyon vardı ama sonucu elde ettik. Bu bizim için güzel bir şey oldu turu geçtik" şeklinde konuştu.

"TAKIMDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

Henüz takım olarak sıkıntılarını tam olarak çözemediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Pepe geldiğinden daha iyi durumda. Milli Takım'dan gelenlerin süreye ihtiyacı var. Vida biraz daha gerisinde ama başarılı. Pepe gol attı, bu oyuncunun kendi artısı. Geçen maçta da yaptı, bu maçta da. Oyuncu için iyi tabii defansta da iyiydi. Forvetle ilgili olarak ise şu an çok var. Önde Negredo, Larin, Love var. Yetenekli oyuncular ama bunlardan birileri olacak. Bazıları gidince Umut'la Güven'i alternatif alacaktık ama şu an 7 tane var. Bu hem ekonomik olarak da sıkıntılı sayı. Aynı şekilde UEFA'ya başlarken Fatih ve Necip'le başladık bugün Pepe ve Vida ile oynuyoruz. Sezon başından beri bir takım değişikliklerin olması normal. Kale de değişebilir, defans da, orta saha da. Sıkıntılarımız tam oturmadı " ifadelerine yer verdi.

"FUTBOLCULARIMDAN MEMNUNUM"

Caner Erkin'i taktik nedeniyle sol önde oynattıklarını belirten Güneş, "Sağ bekleri fizik ve tempo olarak iyiydi. Kontrol etmesi için Caner'i kullandık. Hücumda sıkıntılar oldu. Onu da aşacak orada Adriano da var. Bunlar, zenginlik, transferi azaltır. Quaresma, Lens gibi oyuncular var. Ben Caner'den de memnunum, hepsinden memnunum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'A HER MAÇI KAZANMAK YAKIŞIR"

Golden sonra takımın rahatladığını belirten Güneş, "Zor maç bekledik çünkü takım oyununda öndekiler iş yapacaktı. Ama biz de sabırsızlıkla bekledik. Golü bulunca da biz rahatladık. Partizan'ın hücumdaki oyuncuları beklediğimden altta oynadı defansımız iyi oynayınca. Larin de iyi çalıştı. Quaresma ve Oğuzhan iyiydi. Önce grubu görmemiz gerekiyor ama Beşiktaş'a her maçı kazanmak yakışır" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KULÜP ÇALIŞTIRMAYACAĞIM"

Beşiktaş'tan sonra kulüp takımı çalıştırmak istemediğini vurgulayan Güneş, "Kulüp takımı olarak değil ama Milli Takım olarak yaşım yeterse olabilir herhangi bir Milli Takım'a gidebilirim buradan ayrılırsam. Sırbistan'da iyi oyuncular var. Tosic'le de çalıştık. İyi oyuncular var, yetiştiriyor. Ama Beşiktaş'tan sonra bir kulüp takımında çalışmayacağım" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPMAK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamasını, "Eğitimciyim. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Geçen maç da öyle oldu ama hatalı da oldu onu istemiyoruz. Futbolun doğrularını yapmak istiyoruz ama söz veremem yarın için. Ama uzun vadede herkesin iyi oynayacağı bir takımız" sözleriyle sonlandırdı.