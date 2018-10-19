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19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

'Şenol Güneş ile başlangıcımız çok iyi olmadı'

19 Ekim 2018, Cuma 01:17
Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş ile çalıştığı ilk günlerde fikir ayrılıkları yaşadığını söyledi.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabı "Beşiktaş Instagram TV"ye açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Şenol Güneş ile zamanla birbirlerini anlamaya başladıklarını anlatan Quaresma, şunları kaydetti:

"Aslında Şenol Güneş ile başlangıcımız çok iyi olmadı. Çok fikir ayrılıklarımız vardı. Ancak zamanla birbirimizi anlamaya başladık. Bir teknik direktörde olması gereken özellikler, samimi ve net olması. Ben de hocanın samimiyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi."

"Pepe, dünyanın en iyi oyuncularından birisi"

Deneyimli futbolcu, vatandaşı Pepe ile Porto'da da birlikte oynadıklarını hatırlatarak, "Pepe, dünyanın en iyi stoperlerinden biriydi, ileriki dönemlerde bunu ispatladı. Buraya geldikten sonra arkadaşlığımız daha da arttı. Pepe, dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Saha içinde ve dışında süper bir oyuncu. Umarım ömür boyu Pepe ile arkadaşlığımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in küçük bir ülke olduğunu vurgulayan Quaresma, "Portekiz Milli Takımı'nın hep iyi kadroları oldu. İstediğimiz başarıya bir türlü ulaşamamıştık. Portekiz ile Avrupa şampiyonu olunca bütün ülke büyük bir sevinç yaşadı. Ben de kadronun bir parçası olduğum için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Eski stadı çok özlüyorum"

Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın eski stadının kendi için büyük bir önemi olduğunun altını çizerek, "Eski stadı çok özlüyorum. Gerçekten inanılmazdı. Başıma gelen en güzel şeydi. Vodafone Park’ta da kendimi çok iyi hissediyorum ama eski statta yaşadığım duygular çok özel. Sanki eski statta rakiplere daha fazla baskı oluşturuyorduk." diye konuştu.

Derbilerde gol atmanın çok özel olduğunu aktaran Quaresma, "Kendi sahamızda ve taraftarımız önünde gol atmak benim için ayrı bir anlam içeriyor. En önemlisi bizim için maçı kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş’ta yaşadığım ilk şampiyonluk benim için çok önemliydi"

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta yaşadığı ilk şampiyonluğun yerinin ayrı olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş’ta yaşadığım ilk şampiyonluk benim için çok önemliydi. Kariyerimde oynadığım tüm takımlarda kupalar kazandım. Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşamamıştım. 'Beşiktaş’ta şampiyon olmadan futbolu bırakmayacağım.' diyordum her zaman. Kazandığımız ilk şampiyonlukta çok güçlü bir takımımız vardı. Çok büyük oyunculardan kurulu bir takımdı. O şampiyonluğun bende çok özel bir yeri var. İstanbul Boğazı'nda yaptığımız şampiyonluk kutlaması ömür boyu unutamayacağım bir anı. Zaten Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan diğerlerinden farklı olmasıdır. Beşiktaş, her şeyiyle farklı ve çok özel bir kulüp."

AA

Etiketler: beşiktaş, quaresma
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