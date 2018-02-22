Şenol Güneş: Kayıpların tek sorumlusu benim

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nden, Süper Lig'e birçok konuya değindi.

"Şampiyonlar Ligi, bizim için gerçekçi değil"

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son durumu hakkında, "Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Ligde ve kupada yolumuza devam edeceğiz. Hayallerimizde tabii ki Şampiyonlar Ligi vardı. Bu bizim için büyük bir hedef ama gerçekçi değil" dedi ve ekledi, "Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Benim korkum yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral almak için sahaya çıkacağız. Biz duvara vurmadık. Utanılacak hiçbir şey yapmadık. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz. Biz bir serüven yaşadık Şampiyonlar Liginde. Oyuncularımızın da taraftarlarımızın da ülkemizin de gurur duyacağı bir yarıştı fakat biz buna hazır değiliz. Hem düşünce olarak, hem yatırım olarak hem de oyuncu olarak. Eğer biz Bayern Münih'e karşı iyi onayıp kazansaydık da biz onlardan iyi değiliz. Bizde başarı kazandıktan sonra kaybettiğiniz zaman parçalanmanız daha büyük oluyor. Kazandığınız değerler bazen sizi ezer. Bu yarışları yaparken sadece kazanmak için değil öğrenmek için de yapıyoruz. Başarmak güzel bir şeydir ama başarı çok tehlikelidir. Onu taşımak çok önemlidir."

"Kayıpların tek sorumlusu benim"

Yaşanan puan kayıplarında oyuncuların ve yönetimin suçu olmadığını söyleyen Güneş, tek sorumluluğun kendine ait olduğunu dile getirdi:

"İşimizi hep severek yaptık. Açık ve sade olduk. Bizi ortalığı tozu dumana katan olarak göstermeye çalıştılar. Kimseyi korkutmak, kandırmak veya zorlamak gibi bir niyetimiz asla olmadı. Tüm kayıpların tek sorumlusu benim. Oyuncular elinden geleni sarf ediyor."