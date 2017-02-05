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Şenol Güneş: Tape'lerde (Şike) neler var, konuşalım

05 Şubat 2017, Pazar 23:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçeli futbolcu Kjaer'e yaptığı hareketten dolayı kendisine yönelik olarak "Bu hareketin hesabını soracağız" diyen Fenerbahçeli yönetici İlhan Ekşioğlu için "Hesap vermeyenler, hesap soramazlar. Önce kendileri hesap versin. Tapelerde neler var, onları konuşalım" dedi.

Derbide oyuncularının sadece futbol oynamanın yetmediğini anladığını savunan Güneş, "Bazen onların da provake etmesi gerekir. Hakem skora göre maç yönetmeye çalıştı. Bu bizim kötülüğümüz, yanlışlığımız doğrusu. Biz kendi oyunumuzla başarılı olacağız" dedi. Güneş, Fenerbahçeli futbolcu Kjaer ile ilgili olarak ise "Ben bizim oyunculara bağırıyordum. Bizim oyunculara Van Persie'nin oyununa niye geliyorsunuz diyordum. Üzerime niye geldi, anlamadım. Türkçe mi biliyor?" ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

"Güzel futbol oynamaya çalıştık. İlk 10-15 dakikada büyün provokasyona rağmen, oyunu toparladık. 11'e 10 kalınca Fenerbahçe iyi oynuyor. İyi de oynamaya çalıştı. Çıkarken yediğimiz gol, rakibe avantaj sağladı. Rakibi tebrik etmek doğru değil, ama neticede kazanan bir takım var. Sadece futbol oynamanın yetmediğini oyuncularım anladı. Bazen onların da provake etmesi gerekir. Hakem skora göre maç yönetmeye çalıştı. Bu bizim kötülüğümüz, yanlışlığımız doğrusu. Biz kendi oyunumuzla başarılı olacağız. Benim Simon Kjaer ile bir işim yok ya. O nereden çıktı anlamadım. Ben bizim oyunculara bağırıyordum. Bizim oyunculara Van Persie'nin oyununa niye geliyorsunuz diyordum. Üzerime niye geldi, anlamadım. Türkçe mi biliyor? Ben hatalıyım değilim, sana ne? Sana mı soracağım hesabı. Bir de en sakin buymuş. Futbol diyorlar bunun adına. Bugün polis bizi baskı altına aldı, ben ne yaptım? Bu bütünün bir parçası. Şeytani düşüncesi olanlar var. Bugün şunu gördüm; oynayarak değil de oynamayarak da maç kazanıldığını öğrendim. Şeytana da bunu söyleyeceğim

(İlhan Ekşioğlu'na yönelik)  Hesap vermeyenler, hesap soramazlar. Önce kendileri hesap versin. Tapelerde neler var, onları konuşalım"

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