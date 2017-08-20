Sevilla-Medipol Başakşehir maçının hakemi: Collum

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İspanya'nın Sevilla ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Ağustos Salı günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İskoç hakem William Collum yönetecek. Karşılaşmada Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak. AA

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