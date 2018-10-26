"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Sevilla'ya 6-0 mağlup olan Akhisarspor, 3. maçından da puansız ayrıldı

26 Ekim 2018, Cuma 01:36
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

7. dakikada Sevilla, öne geçti. Mesa'nın ceza yayı gerisinden yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0 

8. dakikada Sevilla, penaltı kazandı. Akhisarspor santra yaptıktan hemen sonra topu kaptırdı. Miguel Lopes'in Vidal'i ceza sahasında düşürmesiyle karşılaşmanın İskoç hakemi Clancy penaltı kararı verdi. 9. dakikada penaltıyı kullanan Sarabia, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

35. dakikada Sevilla, farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde sol kanatta Vidal, topu penaltı noktasındaki Vazquez'e gönderdi. Vazquez de altıpasın yanında Promes'e meşin yuvarlağı çıkardı. Promes'in röveşatasında topu kurtaran Lukac, meşin yuvarlağın kontrolünü sağlayamadı. Lukac'ın sektirdiği top önce direğe sonra da kendisine çarptı ve ağlarla buluştu: 3-0. 

Maçın ilk yarısı, Sevilla'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı

50. dakikada Sevilla, Akhisarspor'un kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası bulduğu golle farkı 4'e çıkardı. Muriel'in ceza yayının dışından çektiği şutta top savunmada Dany'e çarptı ve kaleci Lukac'ı yanıltarak filelerle buluştu: 4-0.

60. dakikada fark 5'e yükseldi. Ceza sahasının solundan ceza sahasına giren Arana, topu Promes'e çıkardı. Kale sahasının önündeki Promes, düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 5-0.

67. dakikada Sevilla, bir gol daha buldu. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Lukac boşa çıkınca top kale sahasının içinde Mercado'nun önünde kaldı. Mercado, topu boş filelere yolladı: 6-0.

Karşılaşma, Sevilla'nın 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Akhisarspor grubunda son sırada

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı.

İspanya'da konuk olduğu Sevilla'ya 6-0 kaybeden Akhisarspor, üçüncü maçından da puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada Belçika ekibi Standard Liege, evinde Rusya temsilcisi Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti.

Sevilla'nın 6 puan ve averajla liderlikte yer aldığı grupta, Akhisarspor son sırada kaldı.

Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları 8 Kasım Perşembe günü oynanacak. Akhisarspor'un Sevilla'yı konuk edeceği haftada, Krasnodar ise Standard Liege'i ağırlayacak.1

AA

Etiketler: akhisarspor, sevilla, uefa
Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beraber çalışırsak bilimde ilerleriz

    EGM'den 'start-stop' tartışmalarına ilişkin açıklama

    Taraftarlardan büyük tepki... Beşiktaş'ın sahasındaki en ağır yenilgisi oldu!

    Küresel ısınmaya karşı az tüketin

    2 yılda kaç tane büyükbaş hayvan ithal edildi?

    İstanbul çeşmeleri hala direniyor

    Kanser hastaları mağdur edilmesin

    Demokratların bayrağı dalganacak

    Peygambere hakaret özgürlük değildir

    İslam'ı seçen Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

    Suudi Arabistan, yatırım zirvesinde 60 milyar doların üzerinde anlaşma imzaladı

    Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından beraberlikle dönüyor

    Antik Roma Dönemi'ne ait kalıntı 'imparatorluk salonu' çıktı

    Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da sürpriz görüşme

    'Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı'

    Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde Kaşıkçı protestosu

    Yoksulluk sınırı 6 bin TL’yi geçti

    Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan kararı

    Albayrak: Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari partneri

    38 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MHP denklem dışı kalırsa...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir ucûbe ‘Andımız’
    Risale-i Nur'dan

    Kısa ömrünüzü, uzun yapmak ister misiniz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân’ın emrince, “en yakın akrabalarınızı uyarıyor” musunuz?
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Papaz gitti kavga bitti mi?
    Genel

    Peygambere hakaret özgürlük değildir
    Şemseddin ÇAKIR

    Siyaset mi, adalet mi?
    Genel

    Beraber çalışırsak bilimde ilerleriz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “12 mil emrivakisi”ne karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.