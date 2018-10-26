Sevilla'ya 6-0 mağlup olan Akhisarspor, 3. maçından da puansız ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor, deplasmanda Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu.

7. dakikada Sevilla, öne geçti. Mesa'nın ceza yayı gerisinden yaptığı sert vuruşta top kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0 8. dakikada Sevilla, penaltı kazandı. Akhisarspor santra yaptıktan hemen sonra topu kaptırdı. Miguel Lopes'in Vidal'i ceza sahasında düşürmesiyle karşılaşmanın İskoç hakemi Clancy penaltı kararı verdi. 9. dakikada penaltıyı kullanan Sarabia, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0. 35. dakikada Sevilla, farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde sol kanatta Vidal, topu penaltı noktasındaki Vazquez'e gönderdi. Vazquez de altıpasın yanında Promes'e meşin yuvarlağı çıkardı. Promes'in röveşatasında topu kurtaran Lukac, meşin yuvarlağın kontrolünü sağlayamadı. Lukac'ın sektirdiği top önce direğe sonra da kendisine çarptı ve ağlarla buluştu: 3-0. Maçın ilk yarısı, Sevilla'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı 50. dakikada Sevilla, Akhisarspor'un kendi yarı sahasından çıkarken kaptırdığı top sonrası bulduğu golle farkı 4'e çıkardı. Muriel'in ceza yayının dışından çektiği şutta top savunmada Dany'e çarptı ve kaleci Lukac'ı yanıltarak filelerle buluştu: 4-0. 60. dakikada fark 5'e yükseldi. Ceza sahasının solundan ceza sahasına giren Arana, topu Promes'e çıkardı. Kale sahasının önündeki Promes, düzgün bir vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 5-0. 67. dakikada Sevilla, bir gol daha buldu. Soldan kullanılan korner atışında kaleci Lukac boşa çıkınca top kale sahasının içinde Mercado'nun önünde kaldı. Mercado, topu boş filelere yolladı: 6-0. Karşılaşma, Sevilla'nın 6-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Akhisarspor grubunda son sırada UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı. İspanya'da konuk olduğu Sevilla'ya 6-0 kaybeden Akhisarspor, üçüncü maçından da puansız ayrıldı. Gruptaki diğer müsabakada Belçika ekibi Standard Liege, evinde Rusya temsilcisi Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti. Sevilla'nın 6 puan ve averajla liderlikte yer aldığı grupta, Akhisarspor son sırada kaldı. Avrupa Ligi'nde 4. hafta müsabakaları 8 Kasım Perşembe günü oynanacak. Akhisarspor'un Sevilla'yı konuk edeceği haftada, Krasnodar ise Standard Liege'i ağırlayacak.1 AA

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