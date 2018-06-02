Sıfır yer çekiminde futbol oynadılar

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için hazırlıklar devam ediyor. Dünya kupası heyecanı uzay istasyonundaki Rus kozmonotları da haraketlendirdi. İstasyonda görevli kozmonotlar sıfır yer çekiminde kupanın resmi futbol topu Telstar ile top oynadı.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın heyecanı ülke sınırlarının hatta atmosferin dışına taştı. Kupanın resmi futbol topu Telstar 18, sahalardan önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaydı. Rus kozmonot Oleg Artemyev, 24 Mart'ta istasyona taşıdığı topla sıfır yer çekiminde penaltı çekti. Kaleye geçen kozmonot Anton Shkaplerov ise topu yakalamakta bir hayli zorlandı. 14 Haziran'da Rusya'da başlayacak olan 2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz'a kadar sürecek. http://tr.euronews.com/2018/06/02/2018-dunya-kupas-s-f-r-yer-cekiminde-futbol-oynad-lar

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