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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Şili’de 97 yıllık Filistin takımı

12 Haziran 2017, Pazartesi
1900’lü yıllarda Şili’ye göç eden 500 bine yakın Filistinli muslümanın 1920’de kurduğu “PALESTİNO” adlı futbol takımı, 1955 yılında birinci ligde şampiyon olma başarısını gösterdi.

Dünya’da Filistin hariç olmak üzere en çok Filistin’linin Şili’de yaşadığını biliyor muydunuz? 1800’ün sonları ve 1900’lü yıllarda 500 bine yakın Filistin’li Şili’ye göçmüştür. Hatta bu kişilerin pasaportlarında uyrukları Osmanlı olarak gözüktüğü için yerel halk onlara “Turcos,” yani Türkler lakabıyla da seslenmişlerdir. Nihayetinde bu göçmenler 1920 yılında Palestino adlı futbol takımını kurmuşlardır. Şili Futbol Federasyonu Şili ligini ilk olarak 1952 yılında kurmuştur. O sene Palestino takımı 2.lige seçilmiştir ve daha ilk seneden 1.lige çıkma başarısı göstermiştir. Şuan hala 1. ligde başarıyla ter döken takım maçlarını 12 bin kişi kapasiteli ”Estadio Municipal de La Cisterna” stadında oynuyor.

1955 VE 1978’de çifte şampiyonluk

Palestino takımı ilk şampiyonluğunu ise 1955 yılında Arjantinli Teknik Direktör Guillermo Coll yönetimi altında almıştır. Ardında tarihler 1978 yılını gösterdiğinde Palestino takımı belki de en başarılı sezonunu geçirdi. Takım Şili’de en uzun süregelen yenilmezlik serisiyle birlikte tekrardan lig şampiyonluğu yaşadılar. Ardında aynı sene Şili Kupasını da alarak sezonu çifte kupayla tamamladılar.

FİLİSTİN HARİTASI KRİZİ

Palestino takımının forması maalesef 2013 yılında küçük çaplı bir siyasi kriz oluşturmuştu. Formalarda kullanılan “1” şekli Filistin’in İsrail’in istilasından önceki Filistin haritası. Yani İsrail’siz bir Filistin. Bu formaya en çok itiraz ise Şili’deki Yahudi cemaatlerinden geldi. Şili Federasyonu’na ilk şikâyet bu cemaatlerden gelirken Yahudiler “1 numara ile temsil edilen Filistin haritası İsrail’i tamamen yok sayıyor” tezini savundu. Ayrıca cemaat sadece federasyona şikayet ile yetinmedi, Palestino takımını İsrail karşıtlığı yaptığı gerekçesiyle FIFA’ya da şikâyet etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada “İsrail’in yok sayıldığı bir harita provakasyondur” dedi. Sonuç olarak İsrailliler’in yoğun tepkisi nedeniyle forma Şili Federasyonu tarafından yasaklandı ve kulübe para cezası verildi. Palestino takımı özel maç dolayısıyla Filistin’e gitti ve Filistin milli takımıyla tarihlerinde ilk kez karşılaştı. Karşılaşmayı Filistin Mili Takımı 3-0 kazanırken Filistin’li futbolcu Abdullah Cabir yaptığı açıklamalarda “Çok güzel bir maçtı ve güçlü bir takıma karşı gurur verici bir sonuç aldık. Palestino’nun Filistin’i ziyaret etmesiyle de gurur duyuyoruz. Şili’nin Palestino takımının bu ziyareti, Filistinlilere ve Filistin davasına en büyük destektir” dedi.

İlk Filistinli Futbolcu

Kariyerinde Maccabi Haifa, Hapoel Bni Lod ve son olarak Filistin’in Ahli Al Khalel takımının formasını terteten Filistinli futbolcu Shadi Shaban, Palestino takımına transfer olarak kulübün 96 yıllık tarihindeki ilk Filistin kökenli futbolcu olarak tarihe geçti. 24 yaşındaki Shaban, Temmuz 2016 yılında takıma katıldı ve halen daha takımının formasını gururla terletiyor. 

HABER: MAHMUT CEMAL ÇAKIR

Etiketler: şili, filistin
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