​Futbolda, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Şili, Kamerun'u 2-0 yendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanan B Grubu karşılaşmasında Kamerun ile Şili karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Şili 81. dakikada Arturo Vidal ve 90+2. dakikada Eduardo Vargas'ın attığı gollerle Kamerun'u 2-0 mağlup etti. Öte yandan, maçın 45+1. dakikasında Şili'nin Vargas ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen ofsayt kararı neticesinde iptal edildi. 90+2. dakikada ise yine Vargas'ın attığı golü Sloven hakem Damir Skomina, ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Daha sonra VAR'a başvuran Skomina, golü geçerli saydı. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, 90 dakika sahada kaldı. Konfederasyonlar Kupası B Grubu maçında Avustralya ile Almanya yarın TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. AA

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