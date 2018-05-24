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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Sırp hakemden 'Cüneyt Çakır' değerlendirmesi

24 Mayıs 2018, Perşembe 16:30
Dünyanın sayılı hakemlerinden Sırp hakem Mazic, "Cüneyt Çakır en iyi dostum. Büyük bir kariyere sahip sakin bir insan. O, hakemlik yapmanın çok zor olduğu bir ülkede görev alıyor." dedi.

Dünyanın sayılı hakemlerinden Sırp Milorad Mazic, Cüneyt Çakır'ın en iyi dostu olduğunu belirterek, yurt dışında yönettiği her maçtan sonra Türk meslektaşı ile telefonda konuşup pozisyonları yorumladıklarını söyledi.

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Liverpool takımları arasında 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında görev yapacak Sırp hakem Milorad Mazic, açıklamalarda bulundu.

Her maça ve futbolcuya itinayla hazırlandığını söyleyen Mazic,"Kimi zaman futbolcular için de özel hazırlanmanız gerekiyor. Mesela verdiğiniz bir kararın taraftarı kızdırması sorun olmaz ama Zlatan Ibrahimovic gibi bir ismi karşınıza alırsanız bu sizin için iyi olmaz." şeklinde görüş bildirdi.

Kızılyıldız ile Partizan takımları arasındaki derbinin kariyerinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Sırp hakem, "Kızılyıldız stadında, tribünlerin yakıldığı bir derbi vardı. Ben de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın maçını yönetiyordum. Sergio Busquets yanıma gelip 'Sırbistan'da savaş mı başladı' diye sordu. Bunun bizim derbilerimizde alışılmış olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Maç yöneten tüm meslektaşlarına büyük saygı duyduğunu söyleyen Mazic, Türk hakem Cüneyt Çakır ile yakın bir dostluğu olduğunu belirtti.

"Cüneyt Çakır en iyi dostum." diyen Sırp hakem, Türk meslektaşına dair şunları söyledi:

"Cüneyt Çakır, büyük bir kariyere sahip sakin bir insan. O, hakemlik yapmanın çok zor olduğu bir ülkede görev alıyor. Sırbistan'da iki büyük takım var, Türkiye'de ise çok fazla. Türkiye'de futbol algısı tamamen farklı. Başka bir ortamla karşılaştırılması mümkün değil. Orada maç yönettiğinizde ev sahibi Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş olsun, taraftar o kadar gürültü çıkarıyor ki sahadaki diğer hakemlerle iletişim kurmak imkansız oluyor. Cüneyt Çakır, öyle bir ligde büyük bir otoriteye sahip. Kendisini kutluyorum."

Sprey ve VAR

Serbest vuruşlarda topun ve barajın yerini belirlemek için hakemlerin kullandığı spreyi "harika bir icat" olarak nitelendiren Mazic, "Sprey kullanımı oyunu oldukça hızlandırdı. O beyaz çizgi oyuncuların bilinç altına işliyor ve çok nadiren bir oyuncu hakemin çizdiği beyaz çizgiyi ihlal ediyor. İnsanlar başlarda ön yargılıydı." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi konusunda da şimdi aynı ön yargının olduğunu kaydeden Sırp hakem, "VAR'ın da maçın bir parçası olduğunu kabullenmemiz ve ona alışmamız için biraz zamana ihtiyacımız var." açıklamasını yaptı.

Çakır ile pozisyonları değerlendiriyor

Milorad Mazic, "Yorumcuların kararlarım hakkında ne söylediğiyle ilgili çok bilgim yok. Benim için önemli olan dostlarımın ve bu işten anlayanların ne söylediği. Yurt dışında yönettiğim her maçtan sonra Cüneyt Çakır ile telefonda konuşuyoruz. Onunla tartışmalı pozisyonları yorumluyoruz, tavsiyelerle birbirimize yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tribünlerden hakemlere yönelik hakaret ve küfürlere de değinen Mazic, ilk zamanlarda taraftarların ne dediğini duymaya çalıştığını, ancak sonrasında bunları dikkate almamaya başladığını kaydetti.

AA

Etiketler: cüneyt çakır, hakem, mazic
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