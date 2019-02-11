Sivasspor, Akhisar karşısında 2-1 galip oldu

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında ağırladığı Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 21. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 4. dakikada Sivasspor golü buldu. Diabate'nin sağdan ceza alanına etkili ortasında kala alanındaki Kone'nin kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. 13. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında son olarak topu önünde bulan Bjarsmyr'in vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi. 27. dakikada Josue'nin ceza yayı civarından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatlayarak çıkardı. 60. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, 59. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine Cikalleshi'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu filelere gönderdi: 2-0. 70. dakikada Douglas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı. 74. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu güçlükle çıkardı. Kale alanında yükseklik kazanan topu tamamlamak isteyen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 88. dakikada Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Onur Ayık'ın Ziya Erdal ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda ikinci kez VAR'a giderek, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Josue, topu ağlarla buluşturdu: 2-1. Mücadele, ev sahibi Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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