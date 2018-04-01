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2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Skorbordda ilginç mesaj

01 Nisan 2018, Pazar 23:15
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek 57 puanla ligin zirvesindeki yerini korudu.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

7. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano, ceza yanının sağ tarafında Abdülkadir Ömür'den kaptı topu kale sahasına doğru gönderdi. Bu bölgede uygun durumda topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17. dakikada Gomis'in ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmadan dönen topu Selçuk İnan kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazında müsait durumda yaptığı vuruşta ise top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Belhanda'nın ceza yayı içinde yerden çektiği şutta, kaleci Onur Kıvrak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

52. dakikada Trabzonspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kontrol ederek ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çelerek gole izin vermedi.

60. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kaleci Muslera'nın uzun degajında Trabzonspor savunmasında Okay Yokuşlu'nun ayağından açtığı topu kaparak ceza sahasına giren Gomis, meşin yuvarlağı kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden ağlara bıraktı.

79. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis, ceza yayı içindeki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Onur Kıvrak son anda topu direğin dibinden kornere çeldi.

88. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza sahasında Rodellaga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Orta saha yuvarlağının içinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Kucka, kaleci Muslera'nın önde olduğu pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'u 3 maç aradan sonra yendi

Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, bu talihsizliğini kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenilmişti.

Rakibini bu kez 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyete imza atan Galatasaray, bu kötü seriyi de bitirdi.

Evinde 20. maçta da yenilmedi

Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray, iç sahada kaybetmeme serisini 20 müsabakaya çıkardı.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, ardından Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 20. resmi maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan, Galatasaray-Trabzonspor müsabakasını 46 bin 672 biletli izleyicinin takip ettiği duyuruldu.

Skorbordda ilginç mesaj

Karşılaşma sonunda skorbordda Galatasaray Stat Müzesi'nin tanıtımı yapılırken, verilen ilginç mesaj dikkati çekti.

Skorbordda Galatasaray'ın kazandığı birçok kupayla müzenin görüntüsüne yer verilerek taraftarların burayı ziyaret etmesi istenirken, "Şampiyonların kupası müzesinde olur!" sloganı ise Trabzonspor'a bir gönderme olarak yorumlandı.

Trabzonspor'un deplasman serisi sona erdi

Galatasaray'a deplasmanda kaybeden Trabzonspor'un deplasmandaki 8 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 

Ligde deplasmandaki son yenilgisini 21 Ekim 2017'de Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, 162 sonra dış sahadan eli boş döndü. 

AA

Etiketler: süper lig, galatasaray
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