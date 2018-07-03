Son 16 turu heyecanı bugünkü maçlarla sona erdi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı, bugünkü maçlardan sonra verilecek 2 günlük aranın ardından sürecek.

Saint Petersburg ve Moskova'daki iki maçla son 16 turu mücadelesi tamamlanacak Dünya Kupası'nda, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek final karşılaşmaları başlayacak. Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'da 14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile açılışı yapılan kupada 19 günde 54 maç oynandı. Bu akşamki İsveç-İsviçre ((İsviçre'yi 1-0 yenen İsveç, çeyrek finale yükseldi)) ve Kolombiya-İngiltere maçlarıyla kupada son 16 turu aşaması tamamlanacak ve çeyrek finaldeki tüm eşleşmeler belli olacak. İngiltere, Kolombiya'yı penaltılarda eledi Kupada çeyrek finalde şu ana kadar belli olan eşleşmelerin programı şöyle: 6 Temmuz Cuma: 17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod) 21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena) 7 Temmuz Cumartesi: 21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht) AA

Okunma Sayısı: 389

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.