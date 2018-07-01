Son 16 turunda ev sahibi Rusya İspanya ile karşılaştı

Rusya'nın, turnuvanın favorilerinden İspanya ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi öncesinde Rus taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak maça Rus taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Rusya, İspanya'yı penaltılarda eledi 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde şehirde ve stat çevresinde coşku büyüktü. Almanya, Arjantin ve Portekiz gibi favorilerin elenmesinden sonra takımlarına olan güvenleri artan Ruslar, bir sürprizi daha gerçekleştirmelerini bekledikleri takımlarına büyük destek verdi. Mücadelenin başlamasına kısa süre kala stat çevresinde coşkunun arttığı Moskova'da Ruslar, geleneksel kıyafetleri ve şarkıları ile doyasıya eğlendi. Güvenlik sebebiyle yollar kapatıldığı için taraftarların büyük bölümünün stada ulaşım aracı olan metro içinde marşlar ve şarkılar söylenmeye başlandı. Luzhniki Stadı'ndaki mücadele öncesinde İspanyol taraftarlar ise azınlıkta kaldı. Rus ve İspanyol taraftarların yanı sıra turnuvaya veda eden Peru, Portekiz, Fas gibi takımların taraftarları da milli takım formaları ile bu mücadeleyi izlemek için Luzhniki Stadı'ndaki yerlerini aldı. İspanya-Rusya karşılaşması Türkiye saati ile 17.00'da başlayacak. AA

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