Son 5 sezonun en kötü performansı: Beşiktaş, ligdeki eski günleri arıyor

Ligde yaptığı 9 maçta 4 kez kazanabilen ve 3 müsabakayı da berabere bitirerek 15 puan toplayan Beşiktaş, son 5 sezonun en kötü performansına imza attı.

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve son 4 haftada galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, 2017-2018'in geride kalan bölümünde istediği sonuçları almakta zorlandı.

Ligdeki 9 maçta 4 kez kazanabilen siyah-beyazlı takım, 3 beraberlikle 15 puana ulaşabildi.

Geçen sezonun tamamında 3 kez mağlup olan Beşiktaş, 2017-2018'in ilk 9 haftasında şimdiden 2 kez yenilmekten kurtulamadı.

Sezona iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta büyük düşüş yaşadı. Ligin ilk 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, son 4 müsabakayı kazanamadı. Siyah-beyazlılar, üst üste 4 karşılaşmayı ikişer beraberlik ve yenilgiyle tamamladı.

İşi zor

Beşiktaş, son 4 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden de uzak kaldı.

Ligde şu ana kadar 15 puan elde edebilen siyah-beyazlılar, 9. hafta sonunda 7. sırada yer aldı. Lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Beşiktaş; Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.

Son 5 sezonun en kötüsü

Beşiktaş, 2017-2018'de son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Ligde son olarak 2012-2013'ün ilk 9 haftasında Samet Aybaba yönetiminde üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, sonraki 4 sezonda aldığı sonuçları 2017-2018'de elde edemedi.

Siyah-beyazlılar, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2013-2014 ile 2014-2015'te 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 17 puan topladı.

Beşiktaş, mevcut teknik direktörü Şenol Güneş'in ilk sezonunda 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 22 puana ulaşırken, 2016-2017'de 6 galibiyet, 3 beraberlik sonunda 21 puan elde etti.

Vodafone Park'ta zorlanmaya başladı

Beşiktaş, Vodafone Park'taki taraftar desteğini de son 2 haftada kullanamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'deki stadında son 2 maçı beraberlikle bitirebildi. Vodafone Park'ta sezonun ilk 3 maçında Antalyaspor, Bursaspor ve Atiker Konyaspor'u yenen Beşiktaş, sonraki 2 karşılaşmada Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, bu stadında ilk kez üst üste 2 lig maçında puan kaybı yaşadı.

Forvetler etkisiz

9 haftalık bölümde forvet oyuncuları etkisiz bir görüntü sergilerken, Beşiktaş, bu sezon kenardan da beklediği desteği gol yollarında alamadı.

Geçen sezon kenardan gelen 3 oyuncu skora katkı yaparken, bu sezon sonradan oyuna girenler topu filelerle buluşturmayı başaramadı.

Zorlu 2 deplasmana çıkacak

Beşiktaş, Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olduğu ligde üst üste 2 zorlu deplasman maçına çıkacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmına çıkacak siyah-beyazlılar, 11. haftada şu anda 2. sırada bulunan Göztepe'ye konuk olacak.