Süper Lig'in 22. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'da kötü gidişat devam ediyor.

Galatasaray karşısında Trezeguet'nin serbest vuruştan fileleri havalandırmasıyla öne geçmesine rağmen Belhanda ve Feghouli'nin (3) gollerine engel olamayarak sahadan farklı mağlup ayrılan lacivert-beyazlı takım, ligde üst üste 5. yenilgisini yaşadı. Ligin 17. haftasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 müsabakadan da puan çıkartamayan İstanbul ekibi, 29 puanda kaldı. Son 8 maçta 7 mağlubiyet Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sini kaybetti. Bu süreçte sadece Beşiktaş'ı yenen lacivert-beyazlı takım, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray'a mağlup oldu. Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında çıktığı 5 müsabakayı da yitirerek kötü bir grafik çizdi. Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 13 gole engel olamadı. Mustafa Denizli'ye "istifa" tezahüratları Kasımpaşalı taraftarlar, lacivert-beyazlı takımın kalesinde gördüğü 4. golün ardından teknik direktör Mustafa Denizli'yi istifaya davet etti. Lacivert-beyazlı taraftarlar, deneyimli teknik adama yönelik "Denizli istifa", "Mustafa Denizli, rezil ettin sen bizi" ve "Mustafa Denizli, kümede tut bizi" şeklinde tezahüratta bulundu. Trezeguet'nin 6. golü Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, Galatasaray karşısında fileleri havalandırarak bu sezon ligde 6. golüne imza attı. Mücadelede sergilediği etkili performansla sarı-kırmızılı savunmaya zaman zaman zor anlar yaşatan 24 yaşındaki Trezeguet, ligin ilk yarısında MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Bursaspor maçlarında birer kez fileleri havalandırmıştı. AA

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