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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Son 8 sezonun en iyi başlangıcı

26 Ağustos 2017, Cumartesi 12:07
Süper Lig'de ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, son 8 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

Geride kalan 3 maçında Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-0) mağlup etmeyi başararak 9 puan toplayan ve liderlik koltuğuna oturan sarı-kırmızılı takım, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez ilk 3 maçını firesiz geçti.

Galatasaray, geride kalan 7 sezondaki en iyi ilk 3 hafta performansını, 2012-2013 ve 2016-2017'de yedişer puan toplayarak ortaya koyarken, en kötü performansını ise 3 puanda kaldığı 2010-2011'de sergiledi.

Gol sayısında da zirvede

Sarı-kırmızılı futbol takımının ligin geride kalan 3 haftasındaki hücum performansı da son 8 sezonun en iyisi konumunda.

Ligin ilk 3 haftasında rakip fileleri 10 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 9 sezon içinde yalnızca 11 gol atılan 2009-2010'un gerisinde kaldı.

Son 9 sezonda 3. haftalar

Sarı-kırmızılı futbol takımının son 9 sezondaki 3. hafta performansları şöyle oldu:

Sezon Maç G B M A Y Puan

2017-2018 3 3 0 0 10 2 9

2016-2017 3 2 1 0 5 2 7

2015-2016 3 1 1 1 7 5 4

2014-2015 3 1 1 1 2 2 4

2013-2014 3 1 2 0 3 2 5

2012-2013 3 2 1 0 8 6 7

2011-2012 3 1 1 1 4 4 4

2010-2011 3 1 0 2 4 5 3

2009-2010 3 3 0 0 11 4 9 

Ligde 7 maçlık seri

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 7 maçını kazanarak önemli bir seriye imza attı.

Son olarak geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya evinde 3-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, ardından Gaziantepspor (2-1), Osmanlıspor (2-0), Aytemiz Alanyaspor (3-2) ve Atiker Konyaspor (2-1) galibiyetleriyle ligi tamamladı.

Bu sezonki ilk 3 maçında da Kayserispor (4-1), Osmanlıspor (3-1) ve Demir Grup Sivasspor'u (3-0) yenen Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Galatasaray'ın ligde kendisine ait galibiyet serisi rekoru, üst üste kazanılan 12 maçtan oluşuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 müsabakasında rakiplerine puan kaptırmayarak bu rekora ulaşmıştı.

AA

Etiketler: galatasaray
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