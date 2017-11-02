Son dakika tek nefes

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir 4. hafta maçında Hoffenheim ile Edin Visca'nın 90 + 1'deki golüyle 1-1 berabere kaldı.

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