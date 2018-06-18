Son dakikada gelen galibiyet

2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında İngiltere, son dakikada bulduğu golle Tunus'u 2-1 yendi.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki G Grubu maçında İngiltere, Tunus'u 2-1 yendi. Kasımpaşa'nın stoperi Syam Ben Youssef'in de görev aldığı Tunus savunmasına yüklenen İngiltere, 11. dakikada 1-0 öne geçti. Tunus kalecisi Hassen, Stones'un kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda topu kurtardı ancak Kane, kale çizgisinin önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Tunus kalecisi Hassen, sol omzundan yaşadığı sakatlık yüzünden yerini 16. dakikada Ben Mustapha'ya bırakmak zorunda kaldı. Tunus, Walker'ın ceza sahasında Fakhreddine Ben Youssef'e dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Sassi, 35. dakikada durumu 1-1'e getirdi. İkinci yarıda oyunu Tunus'un sahasına yıkan İngiltere, aradığı golü 90+1'inci dakikada buldu. Kane, kornerden gelen ve Maguire'ın kafasından seken topa, uzak direkte yaptığı kafa vuruşuyla İngiltere'nin sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. AA

Okunma Sayısı: 55

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.