A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum." dedi.

Maçın ardından Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Lucescu, mücadeleye iyi başladıklarını ve 2-0 öne geçtiklerini ifade ederek, Karadağ'ın özellikle duran toplarda kendilerine sorun oluşturduğunu kaydetti.

Lucescu, ay-yıldızlı ekipteki birçok oyuncunun henüz çok genç olduğunu belirterek, "Oyun organizasyonu açısından mutluyum. Çalışmalarımızda konuştuğumuz konuları arkadaşlarımız sahaya iyi yansıttı. İlk yarı 40 dakika kadar oyunun tamamen hakimiydik. Benim açımdan bu olumlu." diye konuştu.

Serdar Aziz ve Gökhan Gönül'ün eksikliğini hissettiklerini belirten Lucescu, "Ama diğer arkadaşlar için mutluyum. Bugün Ömer Bayram da oyuna girdi. Yavaş yavaş diğer isimler de milli takımdaki tecrübelerini artırıyor. Genel olarak oyuncu grubumuzu pek değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ama yine söylüyorum, eski arkadaşlarımızı da hiçbir şekilde bırakmış değiliz. Onların sağlık ve form durumları doğrultusunda onları da alacağız." ifadelerini kullandı.

Lucescu, iyi bir ekibe karşı, güzel bir maç çıkardıklarını vurgulayarak "Rakip bizden daha tecrübeli, çünkü uzun zamandır beraber oynayan bir ekip. Biz ise daha yeni bir grubuz. Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın hazırlık durumunu değerlendiren Lucescu, "Bizim bir oyun sistemimiz var artık. İlk yarı bir hata yaptık ama onun dışında ilk 40 dakika şut görmedik kalemizde. Mevcut oyun sistemimizi geliştireceğiz. Önemli olan oyunculara eksik olan güveni aşılamam." şeklinde konuştu.

Savunmanın ortasında tecrübesinden dolayı Mehmet Topal'ı tercih ettiğini belirten Lucescu, "Sadece sonuç almak isteseydim, oyuncu değiştirmeden de oyunu bitirebilirdim." dedi.

Lucescu, Karadağ'ın 2-0 geriden gelmesi hakkındaki bir soruya ise "Bu takımın performansını gayet iyi biliyordum. Oyuncularımı da uyardım bu konuda. Oyunu sonuna kadar bırakmadıklarını söyledim ve dediğim gibi de oldu. İlk gol ilk yarının sonunda, ikinci gol de ikinci yarının sonunda geldi. Aynı zamanda ikinci yarıda en iyi ekiple oynadılar. Biz ise birçok genç oyuncumuzu oyuna soktuk." yanıtını verdi.

Okay Yokuşlu'nun sakatlık nedeniyle oyundan çıktığını söyleyen Lucescu, sakatlanmasının Okay'ın kendi hatası olduğunu, bandaj yapması gerektiğini ancak yapmadığını aktardı.

Lucescu, basın toplantısının sonunda 2018 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yükselen Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nı da tebrik etti.

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Milliler 2-2 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

A Milli formayı ilk kez giyenler

Özel maçta Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Ömer Bayram ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

Podgorica Şehir Stadı'da oynanan maçın 76. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın yerine oyuna dahil edilen Ömer Bayram, A Milli Takım formasıyla çıktığı maçta 14 dakika sahada kaldı.

A Milli Takım, 2-2 sona eren karışlaşmada ilk kez Karadağ'a konuk oldu. İki takım daha önce bir kez karşılaşmış, 2016 yılında Antalya'da oynanan maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Türkiye, Mircea Lucescu yönetiminde ikinci beraberliğini aldı. Lucescu yönetiminde 8. maçına çıkan Türkiye, daha önceki maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşamıştı.

Ay-yıldızlı ekibin mart ayındaki yenilmezlik serisi Karadağ maçında da sürdü. Milliler son kez 28 Mart 2009'da İspanya'ya 1-0 yenilmişti. Türkiye, bu tarihten itibaren yaptığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik aldı.

Maçı, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile Karadağ Futbol Federasyonu Başkanı Dejan Savicevic de tribünden izledi.

Bu arada, ay-yıldızlı ekip Karadağ maçında ilk kez yeni beyaz formasıyla sahaya çıktı.

İlk yarı

11. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada bekletmeden topa vuran Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

23. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında topa iyi yükselen Okay Yokuşlu, kafa vuruşuyla ay-yıldızlı ekibi 2-0 öne geçirdi.

29. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasının sol tarafından şutunda Karadağlı kaleci Petkovic'den dönen topu savunma kornere gönderdi. Atağın devamında Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda top Petkovic'de kaldı.

33. dakikada Marusic'in sol kanattan yaptığı ortada topa iyi yükselen Savic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Kaan Ayhan'a çarparak kornere çıktı.

44. dakikada Vesovic'in ceza sahasının sol çaprazından şutunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45. dakikada Tomasevic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada, Ivanic kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Türkiye'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Marusic'in ceza sahası dışında şutunda, Volkan Babacan topu kornere çeldi.

54. dakikada Jankovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Simic'in kafayla vurduğu top az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada, ceza sahasının yakınında topla buluşan Mugosa, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşla maça beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2

90. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla ceza sahasına giren Yunus Mallı'nın şutunda, Petkovic topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.