Spor dünyasının acı kaybı

Tekvando’nun duayeni Türk sporunun sevilen yüzü İsmet Iraz az önce vefat etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, uzun süredir tedavi gören İsmet Iraz böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle bu sabah hayatını kaybetti. Iraz’ın cenazesi yarın 19 Mayıs Spor Kompleksi içinde bulunan İsmet Iraz Tekvando Salonu önünde yapılacak törenden sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek.

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