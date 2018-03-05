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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

"Şu anda kadro açısından sıkıntı yaşıyorum''

05 Mart 2018, Pazartesi 23:10
Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Şu anda kadro açısından sıkıntı yaşıyorum, o bir gerçek. Mesela sol açık oynatacak oyuncu bulamıyorum." dedi.

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, önemli ve kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi.

Kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Çalımbay, "Ortada giden maçtı. Sadece bir faul pozisyonunda dikkatli olmamız gerekirken gol yedik. Ondan sonra istediğimiz olmadı." dedi.

Beşiktaş'a golden sonra güven geldiğini aktaran Çalımbay, "Bizim bir sıkıntımız vardı. Bugün ve önceki maçlarda ofansif yönde istediğimiz şeyleri alamadık. Maç normal giderken gayet iyiydi. Sonra lehimize çevirmek için iki değişiklikle oyuna müdahale yaptık. Aytemiz Alanyaspor maçında ikinci yarı oyuna girenler kazandırdı, çok güzel şeyler yapmışlardı. Bu maçta da oyuna giren arkadaşlardan aynı şeyi bekledik ama maalesef istediğimiz şekilde olmadı." diye konuştu.

Çalımbay, şu ana kadar ikinci yarıda oynadıkları maçlarda bütün golleri Burak'ın attığını vurgulayarak, "Bir tane de Abdülkadir atmış. Bir tek Burak değil, bütün arkadaşlarımızın bu işe ortak olması gerekiyor. Bu sıkıntıyı bir türlü aşamadık. Yapacak bir şey yok. Bu maçın böyle olmaması gerekiyordu. Maçın gidişatı böyle değildi. Futbol içinde maalesef böyle şeyler de yaşanıyor, üzgünüz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sol açık oynatacak oyuncu bulamıyorum"

Kadro açısından sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Soruna çözüm bulmak için geç kaldık. Çözüm devre arasıydı. Şu anda kadro açısından sıkıntı yaşıyorum, o bir gerçek. Mesela sol açık oynatacak oyuncu bulamıyorum. Başka yerlerimizde de sıkıntımız var. Kulübün de bir sıkıntısı var. Kendi kurduğum takımla savaşmak, oynamak apayrı. Bir de geldikten sonra görüyorsunuz. Devreye kadar çok iyi gitmişsiniz. Bir rapor var. Transferde müdahale etmemiz gerekiyor. Edemediğin zaman mevcut kadroyla devam etmek zorundasın. Şu anda mesela Castillo ortada yok. Ligin ikinci yarısında sakat. Burak devamlı sakat ve cezalı. Bazı arkadaşlarımızda maalesef sıkıntı oluyor. Bir sürü yer var sorunlu ama sol açık bulamıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Elimizdeki kadroyu son ana kadar en iyi şekilde kullanacağız."

Maçı kazanmak için müdahale ederek çift forvete döndüklerini söyleyen Çalımbay, "Ofansif arkadaşlar aldık. Çünkü oyunu oturtmuştuk, gol de bulacağımıza inanıyorduk. Beklemediğimiz anda gol yedik." dedi.

Çalımbay, Castillo'nun sakatlığıyla ilgili de bilgi vererek, "Castillo'nun dizinde sakatlığı var. Gençlerbirliği maçında oynattık tekrar sakatlandı. Şu anda tedavi için ülkesine gitti. Bir hafta içinde gelecek ona göre netleşecek. Bizim en çok ihtiyacımız olan, çok şey beklediğimiz oyuncu. Maalesef ligin ikinci yarısı hep sakatlıklarla uğraştı. 1-2 hafta içinde gelebilir." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: rıza çalımbay
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